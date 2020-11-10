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Эпидемиолог: заражение коронавирусом через еду в кафе маловероятно

09:54, 10.11.2020
Эпидемиолог: заражение коронавирусом через еду в кафе маловероятно
Фото: pixabay.com

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что заражение коронавирусом через еду в ресторане очень маловероятно.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявили», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

По его словам, самая частая причина заражения в общественных местах — нарушение профилактических мер: отсутствие масок, нарушение социальной дистанции и плохая гигиена. Эксперт подчеркнул: чтобы себя обезопасить, очень важно соблюдать требования Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре называли регионы, которым следует усилить «антиковидные» ограничения.

ОбществоМедицина
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