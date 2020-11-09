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В Роспотребнадзоре по Татарстану объяснили, почему тесты на коронавирус оказываются ложными

12:51, 09.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре по Татарстану объяснили, почему тесты на коронавирус оказываются ложными
Фото: pixabay.com

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, почему иногда тесты на коронавирус показывают неверный результат. По ее словам, погрешность теста составляет 99,899,9% и ложный результат возможен только в случае неправильного забора материала.

«Погрешность может быть в доставке материала или в процессе отбора», — отметила Авдонина.

Фото: pixabay.com

Всего в Татарстане провели более миллиона тестов методом ПЦР.

Ранее в Минздраве России рассказали, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30—40% случаев. Причем дело не в качестве тестов, а во взятии материалов.

ОбществоМедицина Татарстан
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