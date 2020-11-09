В Роспотребнадзоре по Татарстану объяснили, почему тесты на коронавирус оказываются ложными

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, почему иногда тесты на коронавирус показывают неверный результат. По ее словам, погрешность теста составляет 99,899,9% и ложный результат возможен только в случае неправильного забора материала.

«Погрешность может быть в доставке материала или в процессе отбора», — отметила Авдонина.

Фото: pixabay.com

Всего в Татарстане провели более миллиона тестов методом ПЦР.

Ранее в Минздраве России рассказали, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30—40% случаев. Причем дело не в качестве тестов, а во взятии материалов.