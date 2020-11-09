Казанские рестораторы предложили Минниханову заменить мораторий на «ночную жизнь» на QR-коды

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня представители республиканской ресторанной индустрии отнесли в правительство Татарстана коллективное письмо (копия есть в распоряжении «Реального времени»), в нем выразили недовольство ограничениями на ночную работу общепита, которые, напомним, действуют в республике уже вторую неделю, с 31 октября. Как альтернативу этим ограничениям они предложили механизм QR-кодов, который уже реализован этой осенью в Москве.



Письмо подписали руководители многих известных на весь город заведений — всего там стоят более 40 подписей представителей преимущественно казанского общепита. Подавляющее большинство из них — бары. Среди них есть, например, известный ресторатор, основатель сети коктейль-баров ReLab Family Артур Галайчук (напомним, он же в мае инициировал федеральный флешмоб за открытие ресторанов), директор бара «Соль» Равиля Забирова, основатель бара «Волна» Ильдар Мухаметшин, основатель баров Fidel, Underground, Underground Lounge (а также закрывшегося «Есенина») Денис Топоров, основатель баров The Woods и «Баратынский» Адель Гилязетдинов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В списке также бросаются в глаза и заведения — «не бары», среди них — ресторан Extra Lounge в «Корстоне» и сеть кафе «Татмак». В ближайшее время заведения планируют отправить письмо в интернет-приемную президента Татарстана.



— Новые ограничения, утвержденные указанным постановлением, наносят повторный удар по едва оправившимся предпринимателям, кардинально и крайне неблагоприятно влияя на структуру работы заведений, финансовую политику, выручку и усугубляя и без того непростое положение, — пишут рестораторы.

Авторы письма также просят президента республики разъяснить, почему, на основании каких данных по санэпидситуации ночное время работы общепита стали считать наиболее опасным по отношению к дневному. Напомним, ранее «Роспотребнадзор озвучивал логику, лежащую в основе этого решения, впрочем, без каких-либо цифр.

— Просим разъяснить, почему именно общепит, всегда, находившийся под особым контролем санитарных служб и пристальным оком Роспотребнадзора, не являющийся местом наибольшего скопления людей, тем более больных людей, представляет, по мнению руководства республики, большую опасность в сравнении с общественным транспортом, торговыми площадями, офисными, медицинскими, государственными и прочими учреждениями? — задаются вопросом авторы письма.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в письме содержится просьба озвучить меры поддержки для «повторно пострадавшей отрасли» на время действия запрета. «Какие предложения разработаны правительством для возмещения потерь общепита, связанных с ограничением законного права на свободный труд? […] На какие сроки действия ограничений необходимо ориентироваться предпринимателям, чтобы строить стратегию своего выживания?» — добавляют авторы письма.



Рестораторы предлагают и шаги со своей стороны — в первую очередь усилить собственный контроль за существующими ограничениями в виде, масок, термометрии, дезинфекции и т.д. Но также предлагают рассмотреть и «различные альтернативы вместо закрытия заведений в ночное время, полагаясь на существующий опыт». Пример такой альтернативы в письме один — московская система посещения заведений по QR-кодам.

Напомним, эта система работает следующим образом: перед посещением ночного заведения житель города (неважно, работник заведения или посетитель) должен будет отсканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер — своего рода «чек ин», но для государства. Логика этой меры в том, чтобы в случае если у кого-то, кто был ночью в заведении, найдут коронавирус, можно будет оперативно оповестить всех, кто там был, о необходимости провериться на COVID-19.

Александр Артемьев