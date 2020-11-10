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В ВОЗ заявили о выходе пандемии коронавируса за рамки чрезвычайной ситуации

00:25, 10.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ заявили о выходе пандемии коронавируса за рамки чрезвычайной ситуации
Фото: realnoevremya.ru

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением COVID-19.

Пандемия уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, констатировал он во время выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru

Пандемия коронавируса негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями. Глава ВОЗ призвал относиться к созданию вакцины от коронавируса как к благу, а не как к частному сырьевому товару.

За минувшие сутки в России выявили 21 798 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом.

ОбществоМедицина
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