В ВОЗ заявили о выходе пандемии коронавируса за рамки чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением COVID-19.

Пандемия уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, констатировал он во время выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru

Пандемия коронавируса негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями. Глава ВОЗ призвал относиться к созданию вакцины от коронавируса как к благу, а не как к частному сырьевому товару.

За минувшие сутки в России выявили 21 798 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом.

