Главное о коронавирусе на 6 ноября: рост смертей, ложные результаты тестов, Лукашенко не пускает граждан домой

Пропажа препаратов из аптек

За последние сутки в Татарстане подтвердились 57 новых случаев коронавируса.



Всего на 6 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 706 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 7 713 человек, в том числе 37 за минувшие сутки. Умерли 114 человек.

В аптеках Казани после введения маркировки лекарств пропали некоторые из препаратов. Перестали поступать такие препараты, как «Арбидол», «Гриппферон», «Клексан» и другие. Некоторые из них назначают в качестве профилактики от коронавируса.

В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека. Скончались двое мужчин в возрасте 60 и 67 лет. Обоих госпитализировали с пневмонией, ситуация в обоих случаях осложнялась хроническими заболеваниями.

Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев выписался из больницы, куда его положили с COVID-19. В своем Instagram он написал, что в больнице №2, где он проходил лечение, есть самое главное — квалифицированная, сплоченная, мотивированная команда.

В Нижнекамске из инфекционного госпиталя выписали 90-летнюю пациентку Гадилю Гатаулину, которая победила пневмонию с 80-процентным поражением легких. Несмотря на серьезность состояния, пациентка не нуждалась в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее выписали 31 октября.

В Казани за 10 дней рейдов в общественном транспорте выявили 9,5 тыс. нарушителей масочного режима. Из них 9 227 надели защитные маски после замечания. 316 пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт.

Минздрав Татарстана прокомментировал видеоролик из соцсетей, в котором женщина пожаловалась на нехватку мест в стационаре, из-за чего ее с ребенком разместили в коридоре больницы. В ведомстве рассказали, что пациента предупредили о временном характере размещения в коридоре. Для ребенка и матери предоставили отдельные спальные места. Их перевели в палату, они получают все необходимое лечение.

Выздоровевший от COVID-19 пациент поблагодарил врачей инфекционной больницы Челнов в видеоролике, в котором демонстрируются кадры с видами автограда и самой «инфекционки». На одном из окон отделения интенсивной терапии мужчина (его имя не разглашается) наклеил на стекло бумагу в виде белого креста со словами благодарности.

В казанском Кремле прокомментировали ажиотаж в аптеках Татарстана. По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, причина отсутствия некоторых лекарств в аптеках заключается в том, что люди впрок закупают препараты.

Прогноз третьей волны



За последние сутки в России впервые выявили 20 582 новых случая коронавируса. Поправились 16 955 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 733 440 человек, а выздоровевших — до 1 296 124 человек.



Зафиксировано 378 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 29 887 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 63,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 524 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 407,1 тыс. человек.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город обеспечен всем необходимым для борьбы с распространением COVID-19. По его словам, в столице нет дефицита лекарств. Система здравоохранения держит ситуацию под контролем и справляется с вызовами пандемии коронавируса. Это позволит не закрывать Москву на карантин.



По словам главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, в марте 2021 Россию ожидает новая волна коронавируса. По его словам, новое «нашествие» COVID-19 будет менее бурным, если будет работать вакцина. Весной новая волна, как и осенние вспышки болезни, будет связана с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом. Закончиться пандемия коронавируса в России, по прогнозам Проценко, должна к июню следующего года. Он не исключил, что это может произойти и раньше лета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем.

Внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30—40% случаев. По его словам, причина не в качестве тестов, а в вероятности некачественного взятия материалов.

Фото: spulmo.ru

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что при заражении коронавирусной инфекцией нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь, потому что в этот период очень важно сохранение водно-солевого баланса. Он отметил, что, по возможности, следует потреблять меньше соленой пищи.



Россия выйдет на плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в ближайшее время, оно сохранится до весны следующего года. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Ограничения для россиян в Китае

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 48 682 146 человек, 1 233 330 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 608 922). На второй строчке — Индия (8 411 724), на третьей — Бразилия (5 590 025). Россия на четвертом месте (1 699 695), на пятом — Франция (1 648 989).



Больше всего смертей зафиксировано в США (234 937). За ними следуют Бразилия (161 106), Индия (124 985), Мексика (93 772) и Великобритания (48 210).



Власти Китая ввели ограничение на въезд жителей России как по визе, так и по виду на жительство. Это связано с коронавирусом.

На Украине рассматривают введение карантина выходного дня с 14—15 ноября. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Фото: 112.ua

Ученые из Франции и Испании назвали еще один симптом коронавируса: они выяснили, что COVID-19 действует и на центральную нервную систему, вызывая нейрокогнитивные изменения и головные боли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал распоряжение руководству Госпогранкомитета не впускать в страну белорусских граждан, выехавших за рубеж во время пандемии.

Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины против коронавируса в декабре этого года для проведения исследований и лицензирования.

Старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд допустила, что риск передачи вируса от от норок к человеку, а затем от человека к человеку, возможен.

Маргарита Головатенко