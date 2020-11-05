Китай временно запретил въезд россиянам по визам и виду на жительство

Власти Китая ввели ограничение на въезд жителей России как по визе, так и по виду на жительство. Это связано с коронавирусом, говорится в уведомлении посольства КНР в РФ.

Мера касается лиц, которые хотят посетить Китай в целях работы, решения личных вопросов и для воссоединения с семьей. Ограничение не затронет тех, кто имеет дипломатические и служебные визы, визы вежливости и категории С.

Фото: realnoevremya.ru

Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября текущего года, разрешается.

В случае экстренной необходимости посещения КНР иностранцы могут подать заявления на получения виз в посольство или консульства Китая в России.