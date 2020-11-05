В Минздраве Татарстана прокомментировали жалобу на койку в коридоре

Минздрав Татарстана прокомментировал видеоролик из соцсетей, в котором женщина пожаловалась на нехватку мест в стационаре, из-за чего ее с ребенком разместили в коридоре больницы.

Как прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в Минздраве Татарстана: когда мать с ребенком госпитализировали, в отделении не было свободных палат. При этом регламент работы стационара не позволяет размещать новых поступивших в одной палате с пациентами, готовящимися к выписке.

«Маму пациента предупредили, что размещение в коридоре носит временный характер. Для ребенка и матери предоставили отдельные спальные места. При общении с персоналом больницы родительница не высказывала претензий. Сегодня они были переведены в палату, все необходимое лечение получают», — ответили в ведомстве.



Ранее жительница Казани пожаловалась в соцсетях, что ей не хватило места в палате и медики разместили их с ребенком в коридоре.

