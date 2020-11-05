В казанском Кремле прокомментировали ажиотаж в аптеках Татарстана

Фото: realnoevremya.ru Маргарита Головатенко

В аптеках наплыв большого количества покупателей, люди впрок закупают препараты, поэтому и некоторые лекарства в аптеках отсутствуют, констатировала сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она сообщила, что штаб по борьбе с распространением коронавируса во главе с вице-премьером Лейлой Фазлеевой контролирует ситуацию по обеспечению медикаментами лечебных учреждений. Сегодня представители штаба, Роспотребнадзора, Минздрава встретятся с представителями сети аптек и обсудят вопрос, как избежать искусственного ажиотажа на лекарства в республике.

realnoevremya.ru / Максим Платонов архивное фото

Лилия Галимова призвала строго соблюдать предписания врачей, не закупать впрок препараты.

— К сожалению, фиксируем определенный вброс через соцсети различных роликов о пользе домашнего лечения народными средствами. В свое время популярны были и имбирь, и лимон. На сегодняшний день тиражируется, что нужно сделать настойку с хреном, которая помогает при пневмонии. Мы не ставим под сомнение пользу для иммунитета этих всех народных средств, но мы категорически призываем не заниматься самолечением, — заявила спикер.

Она сообщила три схемы, как нужно действовать в разных ситуациях. Во-первых, при любом проявлении простуды не поддаваться панике. Если появилась температура до 38 градусов, легкая головная боль, небольшой кашель, першение, потеря обоняния и вкуса, озноб насморк и нет сложностей с дыханием, надо обратиться в поликлинику.

Если температура держится более трех дней и выше 38 градусов, имеется сильная головная боль, ломота в мышцах, нехватка воздуха, независимо, были ли контакты с больными COVID-19, нужно вызвать врача на дом из поликлиники.

Если температура наблюдается дольше трех дней, выше 38 градусов, человек испытывает сильную слабость, боль и тяжесть в грудной клетке, одышку, кашель, и тем более если он старше 65 лет, необходимо вызвать неотложку.

Скоординируют, что нужно делать при плохом самочувствии также по телефону 8-800-222-59-00. Сотрудники этой службы работают ежедневно с 7.30 до 20.00, сообщила руководитель пресс-службы.

Вчера в Минздраве Татарстана также прокомментировали отсутствие лекарств в аптеках и призвали не заниматься самолечением.