В Кремле заявили о «напряженной ситуации» с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эпидемия развивается, и делать прогнозы трудно, передает RT его слова.

«Ведь мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — сказал он, добавив, что «ситуация в целом тревожная».

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России выявили свыше 19 тыс. новых случаев коронавируса. Число инфицированных увеличилось до 1 712 858. В Татарстане подтвердилось 53 случая COVID-19, за весь период в республике зарегистрировано 8 649 случаев заболевания.

