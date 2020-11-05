В общественном транспорте Казани выявили 9,5 тыс. пассажиров без масок

Фото: Денис Гордийко

В Казани за 10 дней рейдов в общественном транспорте выявили 9,5 тыс. нарушителей масочного режима. Об этом сообщает Комитет по транспорту РТ.

Всего с 26 октября по 4 ноября было проверено 5115 единиц общественного транспорта. Проверку проводили на 191 контрольной точке. Было выявлено 9 543 пассажира без масок. Из них 9 227 надели защитные маски после замечания. 316 пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт.

Фото: kzn.ru

Рейды по выявлению нарушителей продолжатся.

Ранее сообщалось, что масочный режим в КФУ будут контролировать студенческие патрули.

