Главврач Коммунарки спрогнозировал третью волну COVID-19 в России

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

По словам главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, в марте 2021 Россию ожидает новая волна коронавируса. Об этом он рассказал в интервью RT.

По его словам, новое «нашествие» COVID-19 будет менее бурным, если будет работать вакцина. Весной новая волна, как и осенние вспышки болезни, будет связана с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом.

Закончиться пандемия коронавируса в России, по прогнозам Проценко, должна к июню следующего года. Он не исключил, что это может произойти и раньше лета.

Напомним, что в Кремле заявили о «напряженной ситуации» с COVID-19 в России. По словам властей, делать прогнозы развития пандемии сложно, но все под контролем.

