Выздоровевший от COVID-19 пациент поблагодарил врачей инфекционной больницы Челнов в видеоролике

Оригинальную благодарность врачам инфекционной больницы Набережных Челнов выразил один из выздоровевших пациентов, лечившийся от COVID-19 в отделении интенсивной терапии. Он сделал это в видеоролике, где демонстрируются кадры с видами автограда и самой «инфекционки». На одном из окон отделения интенсивной терапии мужчина (его имя не разглашается) наклеил на стекло бумагу в виде белого креста со словами благодарности.

Как ранее сообщало «Реальное время», за последние сутки в Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов с COVID-19 госпитализированы. Остальные проходят лечение на дому. За сутки выздоровели 32 пациента. Всего же от болезни избавились 7 676 человек. Самое большое число вновь выявленных больных приходится на столицу республики.

В России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 19 404 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 1 712 858. При этом, по данным оперштаба, выздоровели 12 238 человек.

