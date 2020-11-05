Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев вылечился от COVID-19

Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев выписался из больницы, куда его положили с COVID-19. Он рассказал подписчикам об условиях содержания пациентов в больнице №2.

— Здесь нет евроремонта и функциональных кроватей в палатах, нет дубового кабинета главврача и аквариумов в холлах, нет ландшафтного дизайна и шлагбаумов с охраной, но есть самое главное — квалифицированная, сплоченная, мотивированная команда, — написал политик в Instagram.

Фото: instagram.com/almirmikheev

Все оборудование в медучреждении работало исправно, врачи внимательно следили за тяжелобольными пациентами.

«И еще, честно — бедно выглядит больница, но аура в ней отличная!» — отметил Михеев и поблагодарил врачей и медперсонал.

О своей болезни Альмир Михеев сообщил 1 ноября. По его словам, он болел COVID-19 уже третью неделю.