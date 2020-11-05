Минздрав РФ: тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат в 30—40% случаев

В Минздраве России рассказали, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30—40% случаев. Об этом заявил внештатный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев.



По его словам, причина вовсе не в качестве тестов, а во взятии материалов: «Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — приводит его слова «РИА Новости».

Еще одним фактором, от которого будет зависеть точность результата, эксперт назвал время. По его словам, на ранней стадии положительный результат тест покажет с большей вероятностью. В некоторых случаях возникает необходимость повторной сдачи теста, но это решение принимается врачом.

realnoevremya.ru

Ранее специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО объясняла, в каких случаях следует вызывать скорую.