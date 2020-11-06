В аптеках Казани после введения маркировки лекарств пропали некоторые из препаратов — видео

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В аптеки Казани после введения маркировки лекарств перестали поступать некоторые препараты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В частности, исчезли арбидол, гриппферон, клексан и другие.



«Товар поступает, маркируется, маркировка отправляется поставщику и сразу идет в оборот», — рассказала о работе системы одна из заведующих аптек Казани. Сейчас не приходится ждать, когда поставщик утвердит статус «оборот».

Аналогичная ситуация с отсутствием лекарств на полках аптек наблюдается в Альметьевске и Набережных Челнах.

Упростить и ускорить поставку нужных медикаментом призвано помочь открытие в Казани к концу ноября электронного хаб сервиса «еАптека».

