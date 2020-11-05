В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека. Об этом сообщил оперштаб по РТ.

Мужчина в возрасте 67 лет был доставлен в больницу с полисегментарной пневмонией. Его состояние ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.

Еще одной жертвой стал 60 летний мужчина, госпитализированный с внебольничной пневмонией. Сообщается, что у него имелись хронические заболевания.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего на 5 ноября в Татарстане зафиксированы 114 случаев смерти от коронавируса.

