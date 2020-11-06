В ВОЗ оценили опасность норок как переносчиков коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения допустили возможность, что норки могут быть переносчиками коронавируса.

«Конечно, существует риск того, что эта популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к человеку, а затем от человека к человеку», — цитирует «РИА Новости» старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

Напомним, что власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок, так как они переносят COVID-19, и ученые опасаются мутации вируса. В стране зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей.

По словам Смолвуд, подобная мера скажется на жизни датчан, так как это отразится на сфере экономики государства.



