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В ВОЗ оценили опасность норок как переносчиков коронавируса

00:32, 06.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ оценили опасность норок как переносчиков коронавируса
Фото: pxhere.com

Во Всемирной организации здравоохранения допустили возможность, что норки могут быть переносчиками коронавируса.

«Конечно, существует риск того, что эта популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к человеку, а затем от человека к человеку», — цитирует «РИА Новости» старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

Напомним, что власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок, так как они переносят COVID-19, и ученые опасаются мутации вируса. В стране зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей.

По словам Смолвуд, подобная мера скажется на жизни датчан, так как это отразится на сфере экономики государства.

Общество Татарстан
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