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Мэр Москвы оценил успехи в борьбе с распространением коронавируса в городе

21:23, 05.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мэр Москвы оценил успехи в борьбе с распространением коронавируса в городе
Фото: скриншот (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в город обеспечен всем необходимым для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в столице нет дефицита лекарств. Система здравоохранения держит ситуацию под контролем и справляется с вызовами пандемии коронавируса. Это позволит не закрывать Москву на карантин.

Фото: wikipedia.org / Олег Токарев

Напомним, что 28 октября Собянин объявил о продлении в столице ограничений из-за коронавируса и сообщил, что новых ограничений не планируется.

Сегодня стало известно, что в Москве учащиеся 6—11 классов будут находиться на дистанционном режиме обучения еще две недели — с 9 по 22 ноября.

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