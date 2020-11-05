В Нижнекамске 90-летний ветеран победила пневмонию без подключения к ИВЛ

В Нижнекамске из инфекционного госпиталя выписали 90-летнюю пациентку Гадилю Гатаулину, которая победила пневмонию с 80-процентным поражением легких. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Женщина заболела 15 октября, позже состояние ухудшилось. 26 октября ей диагностировали пневмонию 3—4 степени тяжести, после чего госпитализировали.

Несмотря на серьезность своего состояния, пациентка не нуждалась в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. А уже 31 октября ее выписали.

Фото: realnoevremya.ru

«Я и сам до сих пор удивлен тем, что мы обошлись без ИВЛ, потому что обычно в таком возрасте пневмония переносится гораздо тяжелее. Чудо, не иначе. Наверное, пациентке помог закаленный характер — Гадиля Зариповна прошла войну, да и сама проработала в медицине 26 лет, знает, как важен для выздоровления настрой», — дал комментарий лечащий врач Ильдар Бишев.

Ранее вылечившийся от COVID-19 пациент поблагодарил врачей инфекционной больницы Челнов в видеоролике.

