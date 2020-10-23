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В Минздраве Татарстана рассказали о запасах кислорода и медикаментов в больницах

09:46, 23.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана рассказали о запасах кислорода и медикаментов в больницах
Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал на брифинге, насколько медучреждения республики обеспечены запасами кислорода и препаратами.

По его словам, ситуация с кислородом в больницах нормальная. Сейчас круглосуточно работают службы, которые по первому звонку выезжают в медучреждения и поставляют его в нужном количестве.

realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос журналистов о том, нет ли дефицита противовирусных и антибактериальных медикаментов в больницах, Жаворонков сообщил, что лекарств в больницах хватает.

Кроме того, он призвал татарстанцев не прибегать к антибактериальной терапии самостоятельно: не стоит пользоваться схемами из интернета, нужно опираться на рекомендации врачей.

За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса, всего — 8 042 случая.

ОбществоМедицина Татарстан
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