Правительство РФ продлит «ковидные» выплаты медикам в 2021 году

В 2021 году правительство России продолжит выплаты медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, но изменит механизм их начисления.

Если ранее средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы, то теперь выплаты врачам будет напрямую осуществлять один из внебюджетных фондов — Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) — под совместным руководством Минздрава и Минтруда РФ.

realnoevremya.ru

По данным «Коммерсанта», в будущем такая система позволит избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов.