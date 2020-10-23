В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, откуда «привозили» COVID-19 в республику

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Татарстане зарегистрировано 40 завозных случаев коронавируса на сегодняшний день, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



За предыдущую неделю выявили 3 случая COVID-19. Инфекцию выявили у 39 взрослых и у одного ребенка.

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Так, 15 случаев коронавируса были привезены из Краснодарского края, 10 — из Крыма, 1 — из Ставропольского края и 14 — из Турции.

За минувшие сутки в аэропортах досмотрели 49 воздушных судов, из них 10 — рейсы из Турции. Вернулись в республику 5 824 пассажира и члена экипажа. Лиц с температурой не выявили.