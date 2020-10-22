Путин считает, что влияние пандемии коронавируса еще только предстоит осмыслить

Президент России Владимир Путин заявил, что влияние пандемии коронавируса еще только предстоит осмыслить. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В своей речи Путин отметил, что коронавирус все еще представляет серьезную угрозу. При этом бороться с пандемией может только «дееспособное государство».

«В противостоянии этой угрозе мировое сообщество пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться, и кое-что совместно уже делается, однако далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом общего вызова. И эти упущенные возможности — также предмет для откровенной международной дискуссии», — заявил глава государства.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что экономика России прошла первую фазу пандемии лучше многих стран.

