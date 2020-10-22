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Путин считает, что влияние пандемии коронавируса еще только предстоит осмыслить

18:36, 22.10.2020
Путин считает, что влияние пандемии коронавируса еще только предстоит осмыслить
Фото: kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин заявил, что влияние пандемии коронавируса еще только предстоит осмыслить. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В своей речи Путин отметил, что коронавирус все еще представляет серьезную угрозу. При этом бороться с пандемией может только «дееспособное государство».

«В противостоянии этой угрозе мировое сообщество пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться, и кое-что совместно уже делается, однако далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом общего вызова. И эти упущенные возможности — также предмет для откровенной международной дискуссии», — заявил глава государства.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что экономика России прошла первую фазу пандемии лучше многих стран.

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