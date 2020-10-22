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Путин рассказал о чувстве гордости за Россию во время пандемии

18:43, 22.10.2020
Путин рассказал о чувстве гордости за Россию во время пандемии
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», рассказал о чувстве гордости за Россию. И в первую очередь глава государства гордится медработниками.

«Я в очередной раз, в самые тяжелые моменты развития пандемии, испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное. И конечно, прежде всего, за наших врачей, медсестер, работников скорой помощи — за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения», — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что жесткие «ковидные» ограничения в России не повторятся.

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