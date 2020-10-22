Новости общества

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани назвали маршруты автобусов, где водители чаще всего нарушают масочный режим

13:30, 22.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани назвали маршруты автобусов, где водители чаще всего нарушают масочный режим
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сразу в двух казанских автобусах маршрута №90 выявили водителей, нарушающих масочный режим: отсутствовали перчатки и была неправильно надета маска. Нарушителей среди экипажа выявили и на маршруте №71.

Нарушают требования Роспотребнадзора и кондукторы. Кондуктор автобуса №90 был без перчаток, а вместо маски он использовал ворот свитера, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Среди пассажиров общественного транспорта выявили 134 нарушителя масочного режима. Двое из них покинули транспорт, остальные надели маски.

Всего в ходе рейда проверили 1 727 автобусов, трамваев и троллейбусов Казани.

Напомним, что, по данным на 20 октября, в общественном транспорте Казани выявили 35 нарушителей масочного режима.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с исполнительным директором НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяной Ларионовой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем