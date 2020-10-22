В Казани назвали маршруты автобусов, где водители чаще всего нарушают масочный режим

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сразу в двух казанских автобусах маршрута №90 выявили водителей, нарушающих масочный режим: отсутствовали перчатки и была неправильно надета маска. Нарушителей среди экипажа выявили и на маршруте №71.

Нарушают требования Роспотребнадзора и кондукторы. Кондуктор автобуса №90 был без перчаток, а вместо маски он использовал ворот свитера, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Среди пассажиров общественного транспорта выявили 134 нарушителя масочного режима. Двое из них покинули транспорт, остальные надели маски.

Всего в ходе рейда проверили 1 727 автобусов, трамваев и троллейбусов Казани.

Напомним, что, по данным на 20 октября, в общественном транспорте Казани выявили 35 нарушителей масочного режима.

