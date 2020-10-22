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В Буинске дом-интернат для престарелых и инвалидов ушел на самоизоляцию

12:11, 22.10.2020
В Буинске дом-интернат для престарелых и инвалидов ушел на самоизоляцию
Фото: pxhere.com

Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов с 19 октября перешел на режим самоизоляции. Это делается в целях предупреждения распространения COVID-19.

Ожидается, что режим самоизоляции в интернате продлится месяц. 20 сотрудников учреждения сейчас проживают в учреждении вместе со 120 подопечными дома-интерната.

mtsz.tatarstan.ru

Органы местного самоуправления бесконтактно поставляют продукты, в том числе молочную продукцию и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

В понедельник Роспотребнадзор Татарстана предложил работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

ОбществоМедицина Татарстан
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