В МИД России предупредили, что миру грозит вторая волна коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что миру грозит вторая, более опасная волна коронавируса.

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный», — цитирует «РИА Новости» Захарова.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, в МИД России сообщили, что резкие скачки заболеваемости COVID-19 зафиксированы в ОАЭ, Хорватии и Словении.

Напомним, что, по данным на 22 октября, в мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 092 855 человек. Из них 1 463 306 человек в России.

