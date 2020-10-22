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В МИД России предупредили, что миру грозит вторая волна коронавируса

16:59, 22.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В МИД России предупредили, что миру грозит вторая волна коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что миру грозит вторая, более опасная волна коронавируса.

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный», — цитирует «РИА Новости» Захарова.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, в МИД России сообщили, что резкие скачки заболеваемости COVID-19 зафиксированы в ОАЭ, Хорватии и Словении.

Напомним, что, по данным на 22 октября, в мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 092 855 человек. Из них 1 463 306 человек в России.

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