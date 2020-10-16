Главное к утру: пожары в Татарстане, прирост новых случаев коронавируса, поправки в ПДД по самокатам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 16 октября:
- В Татарстане с начала месяца увеличивается суточный прирост новых случаев коронавируса: в республике 1 октября было зафиксировано 26 новых случаев, а 15 октября — уже 38 случаев COVID-19. Максимального значения за весь период пандемии показатель достигал 7 мая, когда за сутки было выявлено 105 заболевших. Всего в РТ выявлено 7 692 случая COVID-19.
- В Набережных Челнах при пожаре в панельной пятиэтажке муж вытащил из горевшей квартиры свою жену, однако спасти ее медики не смогли. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану. Пожар произошел в двухкомнатной квартире, там загорелся диван. Причина пожара устанавливается.
- В Татарстане прокуратура добилась обеспечения инвалида средствами реабилитации. Ведомство потребовало обеспечить мужчину средствами реабилитации. После этого ответчик добровольно выполнил требование.
- Число ДТП с электросамокатами в Татарстане выросло в три раза. Сейчас в республике нарабатывается практика по привлечению к административной ответственности лиц, управляющих этим транспортным средством.
- В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме. Горел частный жилой дом по улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих погибших. Пол и личности пока устанавливаются. Выясняется причина пожара.
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