В Татарстане прокуратура добилась обеспечения инвалида средствами реабилитации

В Татарстане прокуратура заступилась за престарелого жителя города Нурлат, инвалида первой группы, которому не выделялись технические средства реабилитации.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пенсионеру требовались белая тактильная трость, медицинский термометр с речевым выходом, цифровой сигнализатор звука с вибрационной индикацией, слуховой аппарат и ушной вкладыш, который изготавливается индивидуально на каждого пациента.



В 2019 году дочь пенсионера обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ с просьбой предоставить отцу необходимые средства реабилитации. Однако там ей было отказано.

Прокуратура провела проверку и вынесла представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После этого мужчине выдали все средства, кроме трости.

Для защиты прав инвалида прокуратура обратилась с иском к региональному отделению Фонда социального страхования РФ по Татарстану. Ведомство потребовало обеспечить мужчину недостающим средством реабилитации. После этого ответчик добровольно выполнил требование.



Ранее прокуратуру Татарстана заинтересовало видео, где инвалид спускается на руках по лестнице.

