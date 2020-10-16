В Татарстане муж смог вытащить жену из горящей квартиры, но она погибла

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах при пожаре в панельной пятиэтажке муж вытащил из горевшей квартиры свою жену, однако спасти ее медики не смогли. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире, там загорелся диван. До прибытия пожарных из здания самостоятельно выбрались 25 жильцов подъезда. Муж вытащил из горевшей квартиры жену, но к этому моменту она уже погибла. Медики констатировали смерть 44-летней женщины.

Причина пожара устанавливается.



Ранее в Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека.

