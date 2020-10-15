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В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека

23:14, 15.10.2020
В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

В девять вечера загорелся частный жилой дом по улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих погибших. Пол и личности пока устанавливаются.

Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается.

Ранее в Менделеевске произошел пожар на кровле мебельного цеха.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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