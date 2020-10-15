В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

В девять вечера загорелся частный жилой дом по улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих погибших. Пол и личности пока устанавливаются.

Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается.



Ранее в Менделеевске произошел пожар на кровле мебельного цеха.

