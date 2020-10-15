В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека
В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.
В девять вечера загорелся частный жилой дом по улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих погибших. Пол и личности пока устанавливаются.
Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Причина пожара устанавливается.
Ранее в Менделеевске произошел пожар на кровле мебельного цеха.
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