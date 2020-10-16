Самокат или мопед? Гаишники и общественники готовят поправки в ПДД

В три раза больше происшествий с самокатами

В ГИБДД Татарстана обсудили наболевший вопрос — повальное увлечение граждан электросамокатами, гироскутерами, сигвеями, моноколесами и другими похожими техническими устройствами для передвижения. В последнее время они заполонили улицы городов. В тех случаях, когда самокатчики наезжают на пешеходов или сами попадают под колеса автомобилей, сотрудники ГИБДД затрудняются, как нужно классифицировать людей, которые управляют таким транспортом. Правила дорожного движения в этом смысле уже устарели.

— Подобные устройства индивидуальной мобильности могут развивать скорость до 80 км/час (в зависимости от модели), что становится серьезным источником опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами, — отметил начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

В этом году в Татарстане зафиксирован уже трехкратный рост происшествий с участием электросамокатов. Произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили ранения. Главный гаишник республики привел несколько примеров. Так, на улице Вишневского водитель электросамоката попал под колеса «Лады Гранты» — мужчина получил перелом и ушибы. На Кремлевской самокатчик сам наехал на пешехода, который получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. В Атнинском районе водитель электросамоката выехал на обочину, не справился с управлением и упал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

На днях самокатчика из Казани лишили водительских прав на 1,5 года и наказали штрафом в 30 тыс. рублей. Фото: Екатерина Аблаева

В Татарстане нарабатывается практика по привлечению к административной ответственности лиц, управлявших электросамокатами, обратил внимание Ленар Габдурахманов. Так, мировой суд назначил по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ 10 суток ареста для двух татарстанцев с признаками опьянения, управлявших электросамокатами мощностью 350 Вт. Другого самокатчика, уже лишенного водительских прав, наказали 100 часами обязательных работ. На днях самокатчика из Казани лишили водительских прав на 1,5 года и наказали штрафом в 30 тыс. рублей.

Проблема усугубляется активной деятельностью пунктов проката электросамокатов, а также онлайн прокатов или шеринга самокатов, считает докладчик. «Аренда самокатов через различные приложения, шеринг самокатов, производится без учета их мощности (отсутствуют сведения о мощности), и вообще не требуется никаких документов, нужна только банковская карта. При этом воспользоваться арендованным самокатом может другое лицо», — заметил Габдурахманов.

Он напомнил, что согласно правилам дорожного движения РФ лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства приравнены к пешеходам. «Вместе с тем, многие электросамокаты, а именно мощность электродвигателя которых более 0,25 кВт, подпадают под термин «мопед», то есть двух или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 кубических сантиметров, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт», — сказал докладчик.

А значит, на их управление требуется водительское удостоверение. Но что делать с аппаратами меньшей мощности? Ленар Габдурахманов отметил, что за рубежом пытаются установить порядок дорожного движения для таких устройств. «Вводимые нормы в некоторых странах предлагаются в виде локального эксперимента или временного решения. Единое универсальное решение в настоящий момент отсутствует», — подчеркнул начальник управления.

Ленар Габдурахманов отметил, что за рубежом пытаются установить порядок дорожного движения для таких устройств. Фото: Екатерина Аблаева

«Такие глупости не допустимы»

Ленар Габдурахманов сообщил, что в прошлом году Минтранс России разработал проект нормативного регулирования порядка движения на таких устройствах, другими словами изменения в правила дорожного движения. Ведомство предлагает ввести термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). В ГИБДД Татарстана подготовили свои предложения в этот проект. Накануне с сотрудниками ГИБДД предложения обсудили общественники и законодатели.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов также напомнил, что не только самокатчики, но и люди на гироскутерах, роликовых коньках и те, у кого колеса на кроссовках, — все считаются пешеходами. Холодов привел абсурдный пример, в Москве наезд самокатчика на пешехода оформили как столкновение двух пешеходов. У современных средств передвижения очень много нюансов: например, есть электродвигатели и электроколеса для велосипедов, чего не учитывает нынешняя редакция ПДД, поэтому и не соответствует действительности.

— Если на велосипеде пешеход, но велосипед может иметь электродвигатель, у инспектора ГИБДД будет раздвоение личности. Но если инспектор будет смотреть на мощность, то у него будет «растроение», потому что есть еще и категория «мопед», — отметил Холодов.

В то же время редакцию, которую предложил Минтранс, московский спикер считает не применимой в жизни, правила не будут работать. Александр Холодов полагает, что текст должен быть несложным, чтобы и взрослые, и дети могли запомнить необходимые правила.

— Инспектор ГИБДД с радаром не будет стоять на тротуаре. Скорость установи, а его еще догнать надо: среди пешеходов помчался дальше. Номера на самокате нет. Это не работающая модель, — уверен общественник.

Он приводит курьезные пункты проекта, где говорится, что в случае опасности человек должен спешиться. Холодов не понимает, как можно спешиться с роликовых коньков или с кроссовок на колесах — «такие глупости, на мой взгляд, не допустимы в правилах ПДД».

— Год эти поправки мучили, но надо прийти к пониманию того, что эти поправки не подходят и сейчас за зиму нужно успеть написать новый текст. И ими должно заниматься не Минтранспорта, а ГИБДД, которая правильный текст может написать, — подчеркнул Холодов.

Он предположил, что возможно нужно сделать разграничения по двигателям, а для этого — ввести определенную сертификацию, разноцветные наклейки на устройствах. По мнению спикера, возможна четкая классификация по разным видам устройств.

«Неважно, сколько у них колес, основные показатели должны быть «мощность» и «скорость» — если они есть, то это надо признавать «мопедами», — добавил Габдурахманов. Фото: Екатерина Аблаева

«Все поправки надо просто — «под корень» и переписать заново»

Ленар Габдурахманов тоже прошелся по тем моментам, которые ему и его коллегам не понравились в проекте новых правил дорожного движения. Он считает, что в понятии «мопед» не нужно делать акцент на сиденье. Получается, если убрать сиденье, мопед превращается в СИМ, а это грозит тем, что из правил может исчезнуть понимание такого важного параметра, как мощность, и у управляющего СИМ уже другая ответственность. Начальник управления полагает, что средства без электрических двигателей нужно классифицировать как устройства, которыми управляют пешеходы.

По словам руководителя ведомства, некоторые средства передвижения развивают дикую скорость. «Неважно, сколько у них колес, основные показатели должны быть «мощность» и «скорость» — если они есть, то это надо признавать «мопедами», — добавил Габдурахманов.

Депутат Госсовета РТ Александр Чубаров высказался, что необходимо производителей технических новинок и транспортных «игрушек» подвести под единые правила маркировки.

Присутствующему на совещании директору Союза велосипедистов РТ Алексею Оносову пообещали, что велосипедисты, как «священная корова», останутся в правилах велосипедистами, а правила для них — тема отдельного разговора.

Габдурахманов считает, что как и велосипедист, самокатчик обязан спешиться — правила должны быть едины для всех. Фото: evening-kazan.ru

Габдурахманов в корне не согласен с тем, что самокатчики должны пересекать пешеходный переход со скоростью пешехода. Он считает, что как и велосипедист, самокатчик обязан спешиться — правила должны быть едины для всех.

Кроме того, во время совещания прозвучало предложение разделить в правилах безопасные СИМ, на которых могут кататься дети, и те которые могут представлять опасность для пешеходов.

Не по всем вопросам у участников дискуссии было единое мнение. Свои поправки республиканское ГИБДД доведет до сведения разработчиков.

— Объективно все поправки надо просто — «под корень», и переписать заново. Пока доехал сюда, по дороге меня чуть не сбили, — поделился с «Реальным временем» Алексей Оносов. — Но я удивлюсь, если примут какие-либо предложения из тех, что прозвучали сегодня, потому что, как правило, все, что делается «внизу», редко доходит до вышестоящих органов. В ГИБДД уже разобрали эти поправки заранее и сегодня просто перечислили, с чем не согласны.

Екатерина Аблаева