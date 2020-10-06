Главное о коронавирусе на 6 октября: «дистант» не рассматривается, 10% населения Земли может быть заражено
Усиление контроля в Казани и Челнах
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, из них один завозной, остальные — контактные. Шесть человек госпитализированы, 19 лечатся дома.
Всего на 6 октября в Татарстане зарегистрировано 7 389 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 6 298 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Умер 81 человек.
- В Альметьевске открыли новый арт-объект, напоминающий о важности соблюдения социальной дистанции между людьми, — «Альметьевские нарды».
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал усилить контроль за соблюдением мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В то же время он призвал не штрафовать без разбора всех нарушителей.
- Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в Татарстане не рассматривают перевод школьников на дистанционное обучение.
- Патяшина сообщила, что с 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания педагогов в школах, вузах и техникумах.
- Патяшина посоветовала прибывающим в Татарстан гражданам сдавать тест на коронавирус по прибытии в аэропорт. В аэропорту для сдачи анализов работает лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
- По словам Патяшиной, в Татарстане за выходные коронавирус выявлен еще у двоих туристов, прибывших из Турции. Таким образом, число завозных случаев из Турции увеличилось до 13.
- В Казани хотят ужесточить «антиковидный» надзор в общественном транспорте.
Россиянам сокращают зарплаты
За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 252 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 237 504 человек, а выздоровевших — до 988 576 человек.
За сутки зафиксировано 188 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 21 663 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 48,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234,3 тыс. человек.
- Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил доплачивать сумму в размере МРОТ людям пенсионного возраста, чье присутствие на работе является критически важным для организации при введении новых ограничений с период пандемии. Хамзаев отметил, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусом власти начали частично возвращаться к ограничительным мерам.
- Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о полном переходе школ на дистанционный формат обучения в будущем — несерьезны. Он заявил, что именно совместная работа и общение ученика и учителя дает высокое качество образования.
- В Минтруде России разъяснили, что работодатели не имеют права требовать от работников справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус. Однако работодатель обязан знать о состоянии здоровья работника, занятого в определенных условиях работы, чтобы определить его пригодность к выполнению профессиональных обязанностей.
- Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство с просьбой предоставить отрасли широкие льготы из-за пандемии коронавируса. Туркомпании хотят не платить налоги до конца 2020 года.
- По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, в ведомстве не принимали решения о переводе школ на удаленку. Сейчас проводится проверка сообщений о переходе школьников на дистанционное обучение.
- Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны по 169 направлениям и смогут воспользоваться ими при возобновлении авиасообщения. Перевозчики получили допуски в такие открытые для полетов страны, как Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Турция, Танзания. Получены допуски в следующие закрытые страны: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан.
- Более 4 млн россиян столкнулись с сокращением зарплаты в II квартале 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Сокращение зарплаты за указанный период коснулось 4,6 млн россиян, что составляет 6,2% от общего числа рабочего населения.
- В Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному выбору эффективного антисептика: для эффективного удаления бактерий и вирусов стоит выбирать антисептик с широким спектром действия. В его состав должно входить не менее 60—80% изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать кожу рук нужно не только на ладонях, но и между пальцами до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
- Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, сдавший положительный тест на коронавирус, сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что люди, у которых есть определенные генные мутации с рождения, не могут заразиться коронавирусом.
- Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, вносящий изменения в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Власти республики советуют вернуться на самоизоляцию.
Опасное последствие COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 35 483 758 человек, 1 044 051 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 458 550). На второй строчке — Индия (6 685 082), на третьей — Бразилия (4 927 235). Россия на четвертом месте (1 219 796), на пятом — Колумбия (862 158).
Больше всего смертей зафиксировано в США (210 195). За ними следуют Бразилия (146 675), Индия (103 569), Мексика (81 877) и Индия (42 459).
- Американские ученые выяснили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. Однако пока исследователи не знают, насколько такой иммунитет эффективен.
- Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом. Он не стал отвечать на вопросы журналистов. По прибытии в Белый дом он записал обращение, в котором призвал соотечественников не бояться пандемии COVID-19.
- С 6 октября иностранным гражданам можно будет прилететь в Казахстан только с анализами на руках, сообщило пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области, ссылаясь на уведомления казахской стороны.
- Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразиться COVID-19 с начала пандемии могло порядка 10% населения Земли.
- Ученые Университета Аризоны выявили, что вирус SARS-CoV-2 способен облегчать боль. Это объясняет, почему некоторые зараженные не испытывают серьезных симптомов, но при этом способны распространять патоген.
- Ученые из США выявили опасное последствие коронавируса. Острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых.
- Биологи из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, какие из них потенциально могут заболеть COVID-19. Птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению, а вот большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы.
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