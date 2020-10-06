Главное о коронавирусе на 6 октября: «дистант» не рассматривается, 10% населения Земли может быть заражено

Фото: Алексей Кунилов / oblgazeta.ru

Усиление контроля в Казани и Челнах



За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, из них один завозной, остальные — контактные. Шесть человек госпитализированы, 19 лечатся дома.



Всего на 6 октября в Татарстане зарегистрировано 7 389 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 298 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Умер 81 человек.

В Альметьевске открыли новый арт-объект, напоминающий о важности соблюдения социальной дистанции между людьми, — «Альметьевские нарды».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал усилить контроль за соблюдением мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В то же время он призвал не штрафовать без разбора всех нарушителей.

Фото: nabchelny.ru

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в Татарстане не рассматривают перевод школьников на дистанционное обучение.

Патяшина сообщила, что с 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания педагогов в школах, вузах и техникумах.



Патяшина посоветовала прибывающим в Татарстан гражданам сдавать тест на коронавирус по прибытии в аэропорт. В аэропорту для сдачи анализов работает лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам Патяшиной, в Татарстане за выходные коронавирус выявлен еще у двоих туристов, прибывших из Турции. Таким образом, число завозных случаев из Турции увеличилось до 13.

В Казани хотят ужесточить «антиковидный» надзор в общественном транспорте.

Россиянам сокращают зарплаты



За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 252 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 237 504 человек, а выздоровевших — до 988 576 человек.



За сутки зафиксировано 188 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 21 663 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 48,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234,3 тыс. человек.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил доплачивать сумму в размере МРОТ людям пенсионного возраста, чье присутствие на работе является критически важным для организации при введении новых ограничений с период пандемии. Хамзаев отметил, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусом власти начали частично возвращаться к ограничительным мерам.

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о полном переходе школ на дистанционный формат обучения в будущем — несерьезны. Он заявил, что именно совместная работа и общение ученика и учителя дает высокое качество образования.

В Минтруде России разъяснили, что работодатели не имеют права требовать от работников справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус. Однако работодатель обязан знать о состоянии здоровья работника, занятого в определенных условиях работы, чтобы определить его пригодность к выполнению профессиональных обязанностей.

Фото: Максим Платонов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство с просьбой предоставить отрасли широкие льготы из-за пандемии коронавируса. Туркомпании хотят не платить налоги до конца 2020 года.

По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, в ведомстве не принимали решения о переводе школ на удаленку. Сейчас проводится проверка сообщений о переходе школьников на дистанционное обучение.

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны по 169 направлениям и смогут воспользоваться ими при возобновлении авиасообщения. Перевозчики получили допуски в такие открытые для полетов страны, как Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Турция, Танзания. Получены допуски в следующие закрытые страны: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан.

Фото: Максим Платонов

Более 4 млн россиян столкнулись с сокращением зарплаты в II квартале 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Сокращение зарплаты за указанный период коснулось 4,6 млн россиян, что составляет 6,2% от общего числа рабочего населения.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному выбору эффективного антисептика: для эффективного удаления бактерий и вирусов стоит выбирать антисептик с широким спектром действия. В его состав должно входить не менее 60—80% изопропилового или этилового спирта. Обрабатывать кожу рук нужно не только на ладонях, но и между пальцами до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, сдавший положительный тест на коронавирус, сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

Фото: rusboxing.ru

В Роспотребнадзоре сообщили, что люди, у которых есть определенные генные мутации с рождения, не могут заразиться коронавирусом.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, вносящий изменения в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Власти республики советуют вернуться на самоизоляцию.

Опасное последствие COVID-19



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 35 483 758 человек, 1 044 051 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 458 550). На второй строчке — Индия (6 685 082), на третьей — Бразилия (4 927 235). Россия на четвертом месте (1 219 796), на пятом — Колумбия (862 158).



Больше всего смертей зафиксировано в США (210 195). За ними следуют Бразилия (146 675), Индия (103 569), Мексика (81 877) и Индия (42 459).



Американские ученые выяснили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. Однако пока исследователи не знают, насколько такой иммунитет эффективен.

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом. Он не стал отвечать на вопросы журналистов. По прибытии в Белый дом он записал обращение, в котором призвал соотечественников не бояться пандемии COVID-19.



С 6 октября иностранным гражданам можно будет прилететь в Казахстан только с анализами на руках, сообщило пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области, ссылаясь на уведомления казахской стороны.



Фото: ria56.ru

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что заразиться COVID-19 с начала пандемии могло порядка 10% населения Земли.

Ученые Университета Аризоны выявили, что вирус SARS-CoV-2 способен облегчать боль. Это объясняет, почему некоторые зараженные не испытывают серьезных симптомов, но при этом способны распространять патоген.

Ученые из США выявили опасное последствие коронавируса. Острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых.

Биологи из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, какие из них потенциально могут заболеть COVID-19. Птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению, а вот большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы.

Маргарита Головатенко