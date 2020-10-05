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Туркомпании попросили правительство освободить их от налогов до конца года

15:53, 05.10.2020
Туркомпании попросили правительство освободить их от налогов до конца года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство с просьбой предоставить отрасли широкие льготы из-за пандемии коронавируса. Туркомпании хотят не платить налоги до конца 2020 года.

«Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно», — цитирует «Интерфакс» письмо, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Фото: : realnoevremya.ru / Максим Платонов

В нем первый вице-президент АТОР Владимир Канторович просит временной отмены налогов или отсрочки по ним. Бизнес просит приостановить налог на прибыль, НДС, взносы в фонды и сдвинуть выплаты по УСН.

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