Глава Башкирии рекомендовал жителям республики вернуться на самоизоляцию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, вносящий изменения в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Власти республики советуют вернуться на самоизоляцию.

Жителям республики старше 65 лет документ рекомендует не выходить из дома без необходимости (поход в магазин или аптеку, салон связи и поездка на дачу).

«Целесообразным является соблюдение режима самоизоляции жителями Башкортостана в целом, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые находятся на территории республики», — сообщает пресс-служба главы РБ.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Новая редакция документа рекомендует работодателям подумать о вакцинации от гриппа и других профилактических мерах.

Напомним, что московские власти из-за роста заболеваемости COVID-19 переводят на дистанционное обучение школьников. Такие же меры намерены принять в Ульяновской области и на Сахалине.