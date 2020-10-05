Глава Башкирии рекомендовал жителям республики вернуться на самоизоляцию
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, вносящий изменения в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Власти республики советуют вернуться на самоизоляцию.
Жителям республики старше 65 лет документ рекомендует не выходить из дома без необходимости (поход в магазин или аптеку, салон связи и поездка на дачу).
«Целесообразным является соблюдение режима самоизоляции жителями Башкортостана в целом, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые находятся на территории республики», — сообщает пресс-служба главы РБ.
Новая редакция документа рекомендует работодателям подумать о вакцинации от гриппа и других профилактических мерах.
Напомним, что московские власти из-за роста заболеваемости COVID-19 переводят на дистанционное обучение школьников. Такие же меры намерены принять в Ульяновской области и на Сахалине.ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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