В России предложили доплачивать пенсионерам, работающим при ограничениях

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил доплачивать сумму в размере МРОТ людям пенсионного возраста, чье присутствие на работе является критически важным для организации при введении новых ограничений с период пандемии. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда Антона Котякова.

Хамзаев отметил, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусом власти начали частично возвращаться к ограничительным мерам. Но работающие пенсионеры продолжат ездить на общественном транспорте, так как не могут выполнять свои обязанности на удаленке.

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«Просим вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, а именно предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме», — приводит текст обращения RT.



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