В ряде регионов школьников переведут на дистанционное обучение — в Минпросвещения это опровергли

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Москве, Ульяновской области и на Сахалине школьников переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, прогнозировать переход школ в других регионах на «дистант» затруднительно, так как в каждом субъекте ситуация с заболеваемостью разная: «У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва».

Конкретные сроки перехода на дистанционное обучение власти регионов определят самостоятельно.

Фото: mon.tatarstan.ru

Позже Басюк сообщил ТАСС, что в ведомстве не принимали решения о переводе школ на удаленку. Сейчас проводится проверка сообщений о переходе школьников на дистанционное обучение.

В Татарстане на данный момент вопрос о переводе школьников на «дистант» не рассматривается, сообщила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.