Министерство труда: работодатели не вправе требовать справку о прохождении теста на коронавирус

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В Министерстве труда и социальной защиты России разъяснили, что работодатели не имеют права требовать от работников справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус. Ответ был дан на запрос главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

«Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в документе Минтруда РФ, опубликованном в телеграм-канале депутата.

Фото: Илья Репин

Ссылаясь на Трудовой кодекс РФ, ведомство обращает внимание, что работодатель обязан знать о состоянии здоровья работника, занятого в определенных условиях работы, чтобы определить его пригодность к выполнению профессиональных обязанностей.

В частности, преподаватели в российских вузах не обязаны сдавать тест на COVID-19.