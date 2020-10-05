Магдеев поручил жестче следить за соблюдением «антиковидных» мер в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал усилить контроль за соблюдением мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В то же время он призвал не штрафовать без разбора всех нарушителей.

«Я просил бы соответствующие наши службы принять меры. Кого-то нужно убедить, в отношении тех, кто не понимает, применить меры административного воздействия. Если совсем не понимают, то направить материалы в суд и приостановить работу. Факты такие есть в республике, где-то на 12-15 дней крупные торговые объекты закрываются», — приводит слова Магдеева пресс-служба мэрии Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Так мэр отреагировал на доклад и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемузы Нафигуллиной. Она рассказала, что нарушения выявляются в частных медицинских организациях и на объектах торговли.

Всего в Челнах зафиксировали 853 случая заражения COVID-19. На сегодня в городе под наблюдением находятся 30 человек, 11 их них — контактные.