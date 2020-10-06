Роспотребнадзор назвал категорию людей с пожизненной защитой от COVID-19

Люди, у которых есть определенные генные мутации с рождения, не могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, из-за некоторых изменений в генах инфекция может легче или труднее проникать в клетки. В итоге это позволяет выявлять и людей, которые наиболее и наименее подвержены коронавирусу.

Ранее американские ученые выяснили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. Но пока исследователи не знают, насколько такой иммунитет эффективен.

Также директор Центра «Вектор» Ринат Максютов допустил, то при определенных условиях может формироваться пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции.