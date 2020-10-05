Казань ужесточит антиковидный надзор в общественном транспорте

Фото: Илья Репин

3 тысячи пассажиров и 158 кондукторов без масок

Число заболевших в сутки приближается к майским значениям — с тревожной статистики открыл сегодня «деловой понедельник» первый заместитель мэра Казани Денис Калинкин.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом напряженная, подтверждает замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова. По ее словам, беспокоит ситуация в общественном транспорте. Неделю назад в Казани проверили соблюдение мер безопасности в автобусах. На 14 маршрутах из 37 ситуацию спикер назвала плачевной: кондукторы и большинство пассажиров не использовали маски. На всех 8 маршрутах «ПАТП-2» кондукторы работали без масок, замечания получили также «ПАТП-4», «ПАТП-9», «УМ-4», ИП Беляев Р.И., отчиталась Марина Трофимова.

Всего в сентябре проверили 5116 автобусов, выявили почти 3 тыс. пассажиров без масок. Большинство из них надели маски сразу после замечаний, обратил внимание замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Сотрудники контрольно-ревизионной службы вынуждены были высадить более 100 человек из транспорта, тех, кто не отреагировал на замечания, доложил Шакиров.

Он отметил, что выявили также 158 кондукторов без масок. 109 кондукторов получили выговор, 49 — лишены премии за сентябрь. При повторном нарушении к ним применят более строгие меры, вплоть до увольнения, пообещал спикер.

Сотрудники контрольно-ревизионной службы вынуждены были высадить более 100 человек из транспорта, тех, кто не отреагировал на замечания, доложил Шакиров

«Не будем спорить со специалистами»

Если кабина закрытая, и у водителя отсутствует прямой контакт с пассажирами, он может не надевать маску, пояснила Марина Трофимова. Ношение масок от пассажиров должны требовать кондукторы, добавила замруководителя Роспотребнадзора по РТ.

— Почему это важно? Особенно в часы пик социальную дистанцию в транспорте практически невозможно соблюдать, и маска является в данной ситуации единственным защитным механизмом. Если маски будут на всех, независимо от состояния гражданина (возможно, у него какие-то начальные признаки заболевания) в этом случае маска практически на 100 % защитит здоровых граждан от заболевания, — пояснила Трофимова.

На днях замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз «пригрозила пальцем» гражданам республики, которые игнорируют требования о ношении масок в транспорте и в магазинах. По ее словам, это «один из проблемных моментов», который РПН, к сожалению, продолжает констатировать.

— Между тем в условиях, когда дистанцию соблюдать затруднительно, маска — самый эффективный метод защиты в транспорте. К сожалению, не все жители это понимают. В преддверии эпидсезона по гриппу и ОРВИ и при продолжении сезона короны мы призываем граждан однозначно использовать маски, респираторы в транспорте, на культурных объектах, в объектах торговли, — сказала Авдонина.

Ношение масок от пассажиров должны требовать кондукторы, добавила замруководителя Роспотребнадзора по РТ

Марина Трофимова поручила комитету по транспорту провести рейдовые осмотры и предоставить материалы в адрес Роспотребнадзора. Достаточно трех фото, где кондуктор без маски, с фиксацией номера маршрута и табличкой с фамилией водителя, который обслуживает маршрут, сказала представитель Роспотребнадзора. Еще лучше если будут акты осмотра с датой и временем фиксации нарушения, а также с подписями пассажиров, самих водителей и кондукторов, если они согласятся это сделать, обратилась к коллегам из комитета Марина Трофимова.



Она надеется, что правоохранительные органы согласятся проконтролировать пассажиров и покупателей в магазинах, «потому что по объектам торговли ситуация практически та же самая», сказала Трофимова.

После проверок Роспотребнадзора и МВД на прошлой неделе руководство исполкома Казани объявило выговоры МУП «ПАТП-2» и «ПАТП-4», сообщил Ильдар Шакиров. Кроме того, исполком дополнительно предупредил о персональной ответственности бригадиров, начальников колонн и замов по эксплуатации транспортных предприятий. На этой неделе контроль продолжат, проверят наличие листовок, масок и всех требований Роспотребнадзора, пообещал докладчик.

Он также сообщил, что городской транспорт продолжают обрабатывать дезинфицирующими растворами, в машинах проводят сквозное проветривание в течение 80 минут. На предприятиях налажен температурный контроль кондукторов и водителей.

По словам Дениса Калинкина видно, что люди в транспорте, магазинах расслабились. Несмотря на напряжение и усталость от ситуации с коронавирусом первый зам мэра призвал соблюдать меры профилактики.

— Опасность сохраняется. Апрель показал, какую жесткую просадку дает экономика в условиях ограничения. Чтобы не прибегать к этим крайним мерам, выход один: жесткое соблюдение правил индивидуальной защиты. Сегодня, когда у многих переболели близкие, число нигилистов, которые не верили в коронавирус, поубавилось. Человек в маске защищает не только себя, он обеспечивает общественную безопасность. Поэтому давайте не будем спорить со специалистами. Если они говорят, что надо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, значит, надо это делать. Если Роспотребнадзор примет решение о необходимости новых ограничений, будем их выполнять. Но, чтобы до этого не дошло, каждый должен проявить сознательность.

9,5 тысяч жалоб на отопление

Второй темой совещания в мэрии стало начало отопительного сезона в Казани с 21 сентября, а в социальных учреждениях — уже 17 сентября. О ситуации с отоплением доложил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. В 5314 домов подали тепло в Казани, в остальные 36 оно поступит на этой неделе. 400 домов отапливаются от индивидуальных котельных.

За две недели в систему «Открытая Казань» поступило более 9,5 тыс. звонков с жалобами. Их пик пришелся на 8-й и 9-й дни пусконаладочных работ — более 1 тыс. обращений в день. Идет отладка режима, в целом отопительный сезон начат, заметил Гиниятуллин. Он сообщил, что две котельных допустили задолженность за газ, это не позволило вовремя подать тепло в шесть многоквартирных домов и один детсад. Жалобы по поводу этих объектов отработали в прокуратуре. В ближайшие дни отопление там будет.

В целом ситуация по школам и детсадам нормальная, отметил Денис Калинкин. На прошлой неделе была всего одна жалоба по детсаду, которую оперативно отработали.

— Необходимо отработать каждое обращение на старте отопсезона. Несколько обращений поступило по поводу перетопа. Температура не может выставляться по индивидуальным пожеланиям. Согласно Жилищному кодексу, все решения в многоквартирных домах принимаются общим собранием жильцов. Многие не любят собрания. Но хочешь — не хочешь, надо уметь договариваться и слышать друг друга, — подчеркнул замглавы Казани.

Екатерина Аблаева