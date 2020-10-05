Путин назвал несерьезными разговоры о переходе школ на дистанционное обучение

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о полном переходе школ на дистанционный формат обучения в будущем — несерьзны.

Как бы ни развивались технологии, совместная работа и общение ученика и учителя это то, что дает высокое качество образования, заявил он на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которая проходила в формате видеоконференции, пишет ТАСС.

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Путин также обратился к студентам вузов и призвал их приходить в школы, чтобы вести уроки и кружки.

