Патяшина посоветовала прибывающим в Татарстан сдавать тест на COVID-19 в аэропорту

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина посоветовала прибывающим гражданам сдавать тест на коронавирус по прибытию в аэропорт.

В аэропорту для сдачи анализов работает лаборатория Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Патяшина отметила, что тест можно сдать в любой частной лаборатории, однако частная лаборатория не всегда предоставляет гарантию на предоставление результата в течение трех дней.

«Мы со своей стороны контролируем лабораторию для того чтобы трехдневный срок они отправляли этот результат на электронную почту», — сказала Патяшина.

Ранее сообщалось, что а выходные в Татарстане коронавирус выявлен у еще двоих туристов из Турции.

