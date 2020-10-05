Патяшина ответила, рассматривается ли в Татарстане вопрос о переводе школьников на дистант

В Татарстане не рассматривают перевод школьников на дистанционное обучение. Об этом заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

В Татарстане с 1 сентября заболели 25 педагогов и семь учеников в разных школах. На сегодня двое детей выздоровели, вышли в школы, пятеро остаются на карантине.

«Согласитесь, среди 400 тыс. школьников такое количество случаев не говорит от том, что всех оставшихся школьников отправят на дистанционное обучение. Если мы своевременно выявляем заболевших среди школьников и педагогов и быстро, оперативно проводим эпидемиологические мероприятия, это не приносит никаких проблем», — сказала Марина Патяшина.

Ранее «Реальное время» выяснило, как родители учеников оценивают итоги дистанционного обучения в прошлом году и какие предметы, по их мнению, можно постоянно изучать в онлайн-формате без потери качества образования.

