В Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания педагогов в школах
С 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания педагогов в школах, вузах и техникумах. Такие данные озвучила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.
В 11 случаях продолжаются мероприятия в части изоляции и обследования контактных лиц и изоляции педагогов на дому. В 14 случаях мероприятия завершены, педагоги вышли на работу.
В основном заболевшие учителя выявлены в Казани. Также в списке Дрожжановский район, Лаишево, Сабинский, Нурлатский, Пестречинский, Буинский районы, Набережные Челны и Альметьевск.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю приостановили учебный процесс в 34 классах.
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