В Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания педагогов в школах

С 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания педагогов в школах, вузах и техникумах. Такие данные озвучила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

В 11 случаях продолжаются мероприятия в части изоляции и обследования контактных лиц и изоляции педагогов на дому. В 14 случаях мероприятия завершены, педагоги вышли на работу.

В основном заболевшие учителя выявлены в Казани. Также в списке Дрожжановский район, Лаишево, Сабинский, Нурлатский, Пестречинский, Буинский районы, Набережные Челны и Альметьевск.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю приостановили учебный процесс в 34 классах.

