За выходные в Татарстане коронавирус выявлен у еще двоих туристов из Турции

С подозрением на коронавирусную инфекцию на сегодня в Республике Татарстан остаются 749 человека, за последние сутки в лабораториях проведено 5 548 исследований. Такие данные озвучила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Патяшина обратила внимание, что сейчас санитарные правила часто не исполняются в трудовых коллективах, в общественном транспорте как со стороны пассажиров, так и кондукторов, и на объектах торговли.

Также спикер сообщила, что за выходные коронавирус выявлен у еще двоих туристов, прибывших из Турции. Таким образом, число завозных случаев из Турции увеличилось до 13.



Ранее Роспотребнадзор провел рейдовую проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

