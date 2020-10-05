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За выходные в Татарстане коронавирус выявлен у еще двоих туристов из Турции

12:16, 05.10.2020
За выходные в Татарстане коронавирус выявлен у еще двоих туристов из Турции
Фото: realnoevremya.ru

С подозрением на коронавирусную инфекцию на сегодня в Республике Татарстан остаются 749 человека, за последние сутки в лабораториях проведено 5 548 исследований. Такие данные озвучила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Патяшина обратила внимание, что сейчас санитарные правила часто не исполняются в трудовых коллективах, в общественном транспорте как со стороны пассажиров, так и кондукторов, и на объектах торговли.

Также спикер сообщила, что за выходные коронавирус выявлен у еще двоих туристов, прибывших из Турции. Таким образом, число завозных случаев из Турции увеличилось до 13.

Ранее Роспотребнадзор провел рейдовую проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Общество Татарстан
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