Американские ученые выяснили, что переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу

Американские ученые выяснили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2.

Однако пока исследователи не знают, насколько такой иммунитет эффективен. При этом научных данных о том, что антитела к коронавирусу появляются у людей, переболевших гриппом, пока нет, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru

Кроме того, последние исследования показали, что человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции. А наличие положительного теста на антитела не дает никаких преимуществ — средствами индивидуальной защиты следует пользоваться всем.