В Альметьевске открыли новый арт-объект, напоминающий о социальной дистанции — видео

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В Альметьевске открыли новый арт-объект, напоминающий о важности соблюдения социальной дистанции между людьми, — «Альметьевские нарды», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Мы хотим поговорить о безопасной дистанции не в таком ключе, как «запрещено, нельзя, не подходите, не надевайте маски. А немного по-другому. В виде игры», — рассказала об арт-объекте куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Еж.



На открытии арт-объекта выступил хореограф, обладатель «Золотой маски» Нурбек Батулла. Он вместе с местными танцорами показал необычный перформанс.

В «Нарды» можно сыграть в любое время. Для этого нужно отсканировать на телефон QR-код.

В июне в Нижнекамске на рекламных щитах установили баннеры с портретами сотрудников госпиталя, в котором лечат от коронавируса.

