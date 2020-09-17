Главное к утру: уход Бурганова, смерть Карпова и ставка ФРС США
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 17 сентября:
- Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов покинул свой пост, узнало из источников «Реальное время». Новым местом работы бывшего министра может стать Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма.
- Стало известно о смерти гендиректора Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александра Карпова.
- Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0—0,25%.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как подорожают сигареты при повышении акцизов. Также он объяснил, кого коснется налог для богатых.
- Трампу не понравились условия сделки по приобретению американского сегмента TikTok. Его также разочаровали правила, по которым Вашингтон не может получить комиссии с этой сделки.
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