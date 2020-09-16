ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функцию Центробанка страны, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25%.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевого уровня в 2%", — говорится в сообщении регулятора (цитата по ТАСС)

Также Федеральная резервная система улучшила прогноз ВВП США в 2020 году с 6,5% до 3,7%. Что касается безработицы, то прогноз также снизился с 9,3% до 7,6% в 2020 году.

Ранее эксперты назвали факторы давления на курс рубля и опровергли слухи о новой девальвации.

